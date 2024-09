Quartu, successo per Kumbidus e il concerto di Manuela Villa

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“Grazie Quartu Sant’Elena, siete meravigliosi” è la dedica pubblica di Manuela Villa alla terza città della Sardegna. Eventi paralleli che si sono svolti all’insegna del successo, quelli che hanno raccontato il concerto dell’artista nazionale e del cibo multietnico dei popoli a Quartu.

In piazza Santa Maria, per la festa di Cepola, ha cantato Villa, e in via Eligio Porcu si è svolto “Kumbidus”. Soddisfatto Roby Matta, presidente dell’associazione turistica di Quartu Sant’Elena e organizzatore dell’appuntamento culinario: “Il lavoro di squadra permette di raggiungere qualsiasi risultato. Professionalità, competenza e programmazione possono fare la differenza anche a fronte di budget limitatissimi. Ognuno dei partner ha giocato un ruolo importante per la riuscita dell’evento. L‘associazione Sette note e Più, di Manuela Siddi ed Alessandro Passera promotrice della manifestazione, si è occupata dello scouting degli standisti e dell’organizzazione logistica”.

“L’associazione turistica di Quartu Sant’Elena si è interessata del budget e della promozione dell’evento, della realizzazione degli spot della campagna promozionale poi veicolata tramite il nostro portale quartusantelena.org, tramite la rete di ricettività turistica (il nostro network di B&B, case vacanza, hotels) , i nostri canali social ed i comunicati stampa. Il CCN via Eligio Porcu di Sergio Piludu si è interessato dell’ottenimento dei permessi per la chiusura al traffico, del piano della sicurezza e dei punti presa di energia elettrica. L‘associazione Oikos di Michele Randaccio delle isole ecologiche extra per la raccolta rifiuti lungo la via e di ripulire tutto alla fine dell’evento. Tremila persone hanno affollato la via Porcu per una serata all’insegna dell’inclusività e dell’accoglienza”.

(Ha collaborato Paolo Rapeanu)