Quartu, sos adozioni del cuore per due cuccioli di un mese

Ci chiedono aiuto per due cuccioli di circa un mese. La mamma più piccola di un maremmano, bravissima, mix con labrador. Papà maremmano bianco o mix border bianco e nero. I cuccioli sono due maschi, uno bianco e l’ altro bianco e nero.

Verranno affidati al compimento del secondo mese.

Info via Mail [email protected]

