Quartu Sant’Elena, Sofia Pigliacampo è vicecampionessa europea: la piccola atleta sale sul podio della danza sportiva disputato a Blackpool, in Inghilterra. Sofia, alla sua prima esperienza nella categoria nell’ Under 10, è riuscita a ottenere un ottimo secondo posto, conquistando così il titolo di vicecampionessa europea.

Importanti soddisfazioni per la Twins Dance Studio di via Eleonora d’Arborea protagonista al campionato europeo: un risultato che premia l’impegno e il percorso di crescita che sta portando avanti con serietà. Sofia è una bambina molto determinata, che si distingue per la costanza e la voglia di migliorarsi: affronta ogni allenamento con impegno e attenzione.

Buone notizie anche dalla categoria Under 8, dove Camilla Cunico e Rebecca Loi hanno raggiunto la semifinale, distinguendosi in una competizione di alto livello.

“Sofia, Camilla e Rebecca sono bambine che si allenano con costanza e dedizione, affrontando ogni allenamento con entusiasmo e senso di responsabilità. Per noi insegnanti – Anna e Silvia Scintu – rappresentano un grande orgoglio, non solo per i risultati raggiunti, ma anche per l’atteggiamento e la passione che mettono ogni giorno in quello che fanno”.