“È abbandonato a se stesso, nessuno si preoccupa di chiedere, almeno ogni tanto, come ha la glicemia, prende lo zucchero ed è in ipoglicemia e nessuno si accorge di quanto accade, anzi. Lo costringono a continuare a scrivere o seguire la lezione senza dargli tempo di riprendersi”. Manca tanto da scuola, spesso sta male o trascina le conseguenze del malessere del giorno prima: debolezza, mal di testa e la glicemia che sale e scende. Grazie ai nuovi sistemi per affrontare le emergenze, attraverso lo smartphone la mamma riesce a monitorare sempre il piccolo anche quando è a scuola e si accorge della disfunzione che richiede un intervento immediato e le dovute precauzioni al fine di riprendere la normale attività, uno stato di salute che gli permette di proseguire almeno sino alla sfida successiva con i valori che possono variare da un momento all’altro. “Ciò che accade a scuola è che non riscontro alcuna premura verso mio figlio, è sempre un bambino anche se ben istruito dai medici. Ha il diabete 1, anche per le normali esigenze dettate dalla malattia, ossia aumento della sete o della diuresi, riscontra difficoltà: la borraccia deve essere custodita nello zaino fuori dalla classe e, addirittura, se manifesta lo stato del malore è capitato di non essere creduto. Uno dei tanti episodi accaduti? Da poco aveva la tremarella, ha mostrato il valore alla docente e lei ha detto che non gli credeva perché ‘tremerebbe anche la voce se fosse vero’. Questo si è verificato davanti ai compagni”.

Ma, da quanto racconta la mamma, i fatti accaduti a scuola sono veramente tanti: “Una volta si è staccato il micro infusore insulinico, nessuno mi ha avvisata e gli è salita la glicemia a 500. Lasciato solo, a se stesso, come quando ha vomitato 3 volte e mi hanno chiamato solo al quarto rigetto e mi hanno esposto chiaramente i dubbi riguardo la veridicità del malessere. Lo prendono per bugiardo ma il freestyle parla da solo”. Troppa apprensione da parte dei genitori? “Assolutamente no, con il diabete non si scherza, non si deve rischiare la tragedia per essere creduti. Ho portato a scuola tutta la documentazione e i certificati necessari, nonostante ciò, purtroppo, riscontro ancora molti ostacoli che mettono a serio rischio la salute di mio figlio. Altri esempi? Quando è l’ora dell’attività motoria in palestra nessuno si assicura che abbia tutto ciò che gli serve appresso come lo zucchero, per esempio, e nessuno chiede come si presenta la glicemia. Lui a volte non si accorge di essere in ipoglicemia e potrebbe svenire. Mi sento abbandonata, senza aiuti”.

Una condizione che purtroppo devono vivere tanti bambini che dovranno fare i conti per tutta la vita con questa malattia. Sono piccoli e anche se istruiti hanno bisogno del supporto degli adulti anche solo quello morale. Essere compresi, magari coccolati, confortati nei momenti di difficoltà perché con il tempo capiranno meglio e per loro sarà una normale routine. Azioni che dovrebbero essere scontate sopratutto a scuola dove si cresce e si trascorre parte della giornata lontani dalla propria famiglia che mette in secondo piano tutto per concentrarsi sulla salute del piccolo di casa. “Il prossimo anno cambierà scuola e frequenterà un istituto dove è presente l’infermiere scolastico, sarò più tranquilla ma intanto vorrei mettere in evidenza le gravi problematiche che sto riscontrando senza questo prezioso supporto a scuola”.

Un ennesimo documento è stato presentato dalla mamma, firmato dagli specialisti che seguono il piccolo, dove, tra l’altro, si legge: “Vorremmo darvi alcune notizie sul diabete mellito di tipo 1 (DMT1) patologia che nei bambini e ragazzi della nostra Regione ha raggiunto una incidenza (numero di nuovi casi per anno) molto alta. Il DMT1 è una malattia cronica che, sebbene non costituisca un handicap fisico, necessita di controlli e terapie con rispetto di regole ed orari per il giovane che ne è affetto. E’ causato dalla mancata produzione dell’ormone insulina, vitale per la corretta utilizzazione dei carboidrati una volta che sono stati digeriti e assorbiti. Le cellule deputate alla produzione dell’insulina si trovano all’interno del pancreas in agglomerati chiamati insule (da qui il nome dell’ormone). In caso di insorgenza di diabete di tipo 1 le cellule beta delle insule pancreatiche vengono distrutte e gradualmente cessa la produzione di insulina ed aumenta la glicemia.

Non essendo più disponibile o essendo troppo scarsa la produzione di questo ormone, è necessario somministrare l’insulina per via iniettiva sottocutanea tutti i giorni, prima dei pasti principali o con somministrazione sottocutanea continua di insulina tramite microinfusore (CSII).

Il bambino/ragazzo in età scolare, all’esordio della malattia, viene istruito dall’equipe diabetologia e reso in grado di autogestirsi con la collaborazione dei genitori.

Non dovrà essere valutato diversamente dagli altri e potrà partecipare a tutte le attività scolastiche.

Nel caso si pratichi educazione fisica o altra attività motoria, prima di iniziare può essere necessario consentire al bambino/ragazzo di assumere una quota supplementare di carboidrati (es.: cracker, frutta) se previsto nel suo piano terapeutico; bisognerebbe tenere sempre a disposizione delle bustine di zucchero (saccarosio) e/o altri zuccheri semplici (glucosio) qualora comparissero sintomi ipoglicemici anche lievi (vedi oltre).

Talora, nonostante tutte le precauzioni, potranno verificarsi alcuni inconvenienti di cui è opportuno che gli insegnanti conoscano la natura e il trattamento.

Tali inconvenienti sono legati a eccessive fluttuazioni della glicemia (concentrazione del glucosio nel sangue) al di sopra (IPERGLICEMIA) o al di sotto (IPOGLICEMIA) dei valori normali.

IPOGLICEMIA (glicemia inferiore a 70 mg/dl)

Può verificarsi a scuola nelle seguenti situazioni: dose di insulina eccessiva a colazione o alla merenda di metà mattina rispetto al fabbisogno; attività fisica eccessiva rispetto a quella abituale o programmata; insufficiente apporto alimentare di carboidrati.

In caso di ipoglicemia è importante agire prontamente. A differenza dell’iperglicemia, le conseguenze immediate di un’ipoglicemia non riconosciuta o trascurata sono rilevanti e possono divenire gravi. E’ raro che i ragazzi ne approfittino e qualora ciò accadesse ci si penserà a tempo debito. Meglio non rischiare di sottovalutare un’ipoglicemia. In pratica è questa la ragione principale per cui abbiamo ritenuto necessario fornire queste notizie sul diabete”.

Il diabete “non deve essere sottovalutato, è in gioco l’incolumità di mio figlio come quella di chi soffre di questa malattia”.