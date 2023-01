Quartu scalda i motori per il Carnevale: “Puntiamo a portare tanti carri nelle vie del centro”

Quartu si prepara a festeggiare Carnevale e la Pro Loco guidata da Stefano Lai sta ultimando i dettagli per cercare di far sfilare in città, sabato 25 febbraio, tanti carri: “Anche quelli che arrivano dal Campidano e da altre zone della Sardegna, che quindi rappresentino delle unicità”, spiega. L’appello è già stato lanciato: “Si invitano tutti i gruppi spontanei, carri allegorici, parrocchie e istituti scolastici che volessero partecipare alla sfilata di presentare domanda via mail all’indirizzo [email protected]”. La data ipotizzata è quella dell’ultimo sabato di febbraio, con eventi dal primo pomeriggio sino alla sera: “Puntiamo su colore e allegria, con tanti gruppi ospiti che portino le loro maschere e tradizioni. Per tanti anni hanno sfilato molte persone mascherate, sarebbe bello avere a corredo anche i carri”. I tempi sono però stretti, manca poco più di un mese.

“Qualche giorno fa dal Comune ci hanno consigliato di presentare un programma e una proposta dettagliati. Stiamo ultimando tutte le carte, nei prossimi giorni avremo un nuovo incontro”. Che, salvo sorprese, sarà quello decisivo.