Abusi su una minorenne: chiesto il processo per ex cuoco 70enne a Oristano

Abusi sessuali ai danni di una minorenne. Con questa ipotesi di reato il pubblico ministero Andrea Chelo ha chiesto il processo a carico di Antonio Demelas, il 70enne di Mogorella, ex cuoco, finito in carcere per questa accusa il 31 marzo del 2022. L’uomo dal 2021 è indagato per l’omicidio della sua allora compagna, Marina Castangia, parrucchiera di 60 anni svanita nel nulla nel maggio di tre anni fa.

Secondo gli inquirenti, i due episodi sarebbero correlati: l’ipotesi è che la donna avesse scoperto o almeno sospettasse qualcosa sugli abusi che il compagno potrebbe aver commesso ai danni della figlia di una famiglia di amici con cui si frequentavano. Da allora i rapporti tra i due si sarebbero deteriorati, fino alla tragica fine di Marina, il cui corpo non è mai stato trovato.

Demelas si è sempre proclamato innocente rispetto all’accusa di omicidio, mentre si è avvalso della facoltà di non rispondere rispetto alla contestazione delle violenze.

