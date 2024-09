Quartu Sant’Elena, vigili eroi salvano due cani caduti nel canale: erano finiti nel rio Foxi

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Quartu Sant’Elena – Vigili eroi salvano due cani caduti nel canale: il fatto è avvenuto questa mattina nel Riu Foxi. Sono diventate virali le immagini che immortalato i momenti in cui una squadra dei vigili del fuoco si è calata nel corso d’acqua per recuperare due esemplari adulti in pericolo: troppo ripide le pareti per poter risalire e rimettere le zampe a terra, è così che l’intervento dei vigili è stato provvidenziale. Immancabile la foto di rito con i due quattro zampe avventurieri: un bagno non programmato finito, per fortuna, nel migliore dei modi.