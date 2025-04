Quartu Sant’Elena, riaprone le biblioteche di via Dante, una nuova casa della cultura per gli amanti della lettura, dal 7 aprile il punto prestito e restituzione dei libri sarà disponibile tutti i giorni.

Prosegue a pieno ritmo nelle biblioteche di via Dante l’intervento di ammodernamento voluto dall’Amministrazione per garantire una struttura più moderna e accessibile. Una maggiore digitalizzazione e l’abbattimento delle barriere architettoniche sono infatti gli obiettivi dichiarati e ormai sempre più vicini. I lavori sono infatti in via di completamento e gli orari di apertura per prestito e restituzione ritrovano frequenza quotidiana.

La riorganizzazione e il rinnovamento delle biblioteche Centrale e dei Ragazzi, progetto finanziato con risorse PNRR permetterà di creare un ponte tra il mondo digitale e quello fisico, assicurando così la valorizzazione dell’offerta informativo-documentaria. Il potenziamento delle tecnologie digitali, con l’implementazione di animazioni interattive, interfacce grafiche e narrazioni digitali, tra audiolibri con controllo del volume e cuffie, procede infatti di pari passo con l’implementazione del sistema di pannelli informativi e di orientamento, con mappe e planimetrie a rilievo tattile.

L’intervento prevede anche una completa riconfigurazione degli spazi, per garantire maggiore praticità alle aree destinate all’accoglienza e allo studio, tra tavoli e sedute più confortevoli, zone relax e un nuovo impianto illuminotecnico per le persone con disabilità. E per l’arredamento spazio solo a materiali ecocompatibili, in coerenza con quanto previsto dagli obiettivi dell’Agenda 2030.

Tutti i libri che erano stati temporaneamente inscatolati per consentire agli operai di lavorare al restyling sono stati risistemati con cura nei nuovi scaffali realizzati rigorosamente senza elementi sporgenti, per livellare verso l’alto gli standard di sicurezza e di conseguenza permettere a tutti, compresi i non vedenti e i non udenti, di muoversi autonomamente all’interno degli ambienti di servizio.

Alcuni interventi tecnici per l’accesso diretto degli utenti alle sale sono ora in fase di completamento, ma intanto il punto di prestito e restituzione provvisorio, allestito durante l’intervento nella sala della Biblioteca Ragazzi, verrà integrato con ulteriori giornate di apertura al pubblico. Pertanto da lunedì 7 aprile 2025 il servizio sarà disponibile nelle seguenti fasce orarie: mattina, da lunedì a venerdì, 9.00 – 13.00;

pomeriggio: lunedì, 15.00 – 18.00.

Contestualmente si procederà al completamento del progetto da 400mila euro, che oltre agli interni prevede modifiche strutturali anche nel cortile dell’edificio storico un tempo sede del mattatoio comunale, con la creazione di una piccola agorà completamente reversibile. Ancora poche settimane e Quartu avrà una nuova casa della cultura, aperta a tutti e perfettamente in linea con gli attuali standard di fruizione di carattere digitale e inclusivo.