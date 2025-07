Volge al termine la terza edizione della Street Art Week, che anche quest’anno ha trasformato la Via del Mare – Viale Colombo in un vivace percorso tra arte urbana, musica, creatività collettiva e partecipazione. La manifestazione, che per quattro giorni ha coinvolto centinaia di cittadini, artisti e visitatori, si chiude oggi, domenica 13 luglio, con una giornata ricca di eventi e momenti da condividere.

Da questa mattina alle 10.30 e fino a questa notte proseguirà e si concluderà il progetto Fuori Vetrina, con gli artisti impegnati a completare le opere su serrande e muri delle attività commerciali aderenti. Lungo tutta la via sarà inoltre possibile ammirare le installazioni del percorso Urban Evolution, con i coprimastelli decorati che stanno trasformando l’arredo urbano in una vera e propria galleria d’arte a cielo aperto.

Il programma serale, a partire dalle 19.30, prevede una serie di appuntamenti diffusi:

In Piazza del Mare sarà presente lo stand con la mostra “Non in mio nome” e il Wall for Gaza, iniziativa artistica e solidale che ha visto il coinvolgimento di cittadini e artisti nella realizzazione collettiva di una parete lunga 30 metri dedicata alla Palestina. Il ricavato delle opere sarà destinato alla ricostruzione dell’ospedale Al Awda a Gaza.



Da Diddo’s pizza, dalle 19.30 ci sarà il DJ set di Renato Solla

Live wall painting su muro curato da Alessandro Macciocco e Stefano Paynt

La vineria Girò dalle 19.30 ospiterà il DJ set di Dope Matta

Si terrà anche il Live painting a cura di Alotauro

Anche l’ultima giornata sarà all’insegna della contaminazione tra linguaggi artistici, della musica dal vivo e della solidarietà. La mostra “Non in mio nome”, presente lungo tutta la via, continua a raccogliere attenzione e partecipazione, così come le opere realizzate in live painting, parte delle quali sarà messa in vendita per sostenere l’associazione ASGOP, attiva a supporto dei bambini malati e delle loro famiglie.

La Street Art Week è promossa da Officine Verticali, Centro Commerciale Naturale La Via del Mare, Cittadinanza Attiva OIKOS e Propositivo, con il contributo della Fondazione di Sardegna e il patrocinio del Comune di Quartu Sant’Elena.

La giuria artistica, composta da La Fille Bertha, Alessandro Macciocco, Valentina Vinci, Marina Brunetti (Marinetti) e Myriam Quaquero, assegnerà i premi alle tre opere più significative, con riconoscimenti in denaro da 1000, 600 e 400 euro.