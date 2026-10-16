Quartu Sant’Elena, ancora persone a spasso nelle saline: anche oggi in quattro si sono avventurati nella casa dei fenicotteri dove, poche settimane fa, due turiste erano rimaste bloccate nel fango.

La segnalazione di un cittadino: “Spesso vado a correre vicino alle saline e oggi 16 ottobre, come quasi tutti i giorni, succede questo

Ora, in questo momento sono stati avvisati ma sono soliti turisti disinteressati.

Come si deve fare?”

I rischi sono reali come è accaduto il mese scorso, quando due turiste sono rimaste imprigionate nel fango fino alla vita. Per loro sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che con delle scale hanno messo in salvo le malcapitate. Nonostante i divieti, le persone non autorizzare continuano ad avventurarsi negli spazi più impervi di Molentargius creando danni al fragile ecosistema e mettendo in pericolo la propria sicurezza.