Quartu, Rossella Cossu: “Chiedo aiuto per Gattoleone e i mici della colonia”

OSPITE A RADIO ZAMPETTA ROSSELLA COSSU CHE CI PARLA DELLA SUA COLONIA MICI/CAPRICCI SITA A QUARTU SANT’ELENA CHIEDE AIUTO PER COPRIRE LE SPESE DI GATTOLEONE E FA UN APPELLO DEL CUORE PER DEI GATTINI CHE CERCANO UNA FAMIGLIA PER SEMPRE.

La Colonia Felina MiciCapricci, sita in Quartu Sant’Elena, ufficialmente censita dal 2014, é gestita interamente dall’unione delle

forze dalla mamma Susanna Laconi e le figlie Rossella ed Elisa Cossu. La Colonia è formata da 3 colonie differenti ed adiacenti, la terza acquisita recentemente e risollevata del degrado in cui vigeva, ed è composta da circa 30 gatti, quasi tutti sterilizzati. La famiglia ha sempre gestito tutto da sola, adozioni, pubblicità, difesa e tutela dall’aggressione di cani randagi e non, ed in particolare le spese per il sostentamento, sterilizzazione e le cure dei gattini. Ultimamente, a causa di eventi esterni spiacevoli, ha chiesto aiuto pubblico per quando concerne le spese dovute alle cure e le sterilizzazioni di questi ultimi, diventate ingenti ed ingestibili. Ha sterilizzato quasi tutti i componenti della colonia, eccetto 2 femmine e 4 maschi. Ha dovuto mettere in standby questo aspetto per occuparsi, in particolare, dell’intervento ortopedico per la frattura scomposta del perone con rottura dei legamenti collaterali, di GattoLeone, un veterano di circa 10 anni aggredito da un cane padronale lasciato impropriamente incustodito. Ha realizzato una raccolta fondi e incrementato ciò con la creazione di piccoli gadgets, creati da Elisa, da vendere come offerta ad un prezzo modico, in particolare portachiavi per i nostri amici pelosi e non solo, che potete trovare ed acquistare sulle pagine Facebook e Instagram sottoelencate.

Raccolta fondi:

Iban:

IT95Q0301503200000005982381

Intestataria Rossella Cossu

Creazioni in resina:

Oltre questo appello del cuore, la colonia ha tanti piccoli micini in adozione che sono stati abbandonati o figli delle due gattine che a breve saranno sterilizzate.

Ci trovate sui social tramite Facebook ed Instagram e nelle pagine personali:

Facebook:

Colonia Felina MiciCapricci

Rossella Cossu

Elisa Cossu

Instagram:

Colonia Felina MiciCapricci

Rossella Cossu

Elisa Cossu

Recapiti telefonici:

Susanna 3400814762

Rossella 3479072489

Elisa 3401848585