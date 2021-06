Quartu, realizza lavori non autorizzati in via Pitz’e Serra, strada appena asfaltata dal Comune: privato identificato e denunciato

Quartu Sant’Elena, realizza dei lavori non autorizzati in via Pitz’e Serra, strada appena asfaltata dal comune: un privato è stato identificato e denunciato.

Lavori tanto attesi quelli che, da qualche mese, interessano alcune fra le più importanti vie della città: una priorità, per l’amministrazione comunale guidata da Graziano Milia, quella di eliminare buche e avvallamenti con i lavori di scarificazione integrale e bitumazione degli asfalti, che, a maggior ragione non tollera episodi di tal genere.

“Un primo lotto di lavori, dell’importo complessivo di oltre 3 milioni di euro – spiega il primo cittadino – a cui ne seguiranno altri. Vogliamo rendere Quartu una città migliore, più accogliente e più vivibile per tutti. Per questo non consentiremo che il buon lavoro appena fatto venga vanificato da interventi non pianificati e fuori dalle regole”.

“La posa degli asfalti in via Pitz’e Serra – prosegue Milia – come in tutte le vie dove si sono conclusi i lavori di bitumazione, era stata accuratamente preceduta da una apposita Conferenza dei Servizi proprio al fine di evitare interventi disordinati e non pianificati, all’origine in buona parte del disastro delle strade quartesi. Non vogliamo che accada più, i denari dei contribuenti non devono essere sprecati per le disattenzioni o lo scarso senso civico di pochi”.