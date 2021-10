Quartu, mistero su un 60enne trovato morto in via Fadda: potrebbe essere rimasto vittima di un gioco erotico

Ci sarebbe un gioco erotico finito male all’origine della morte di un sessantenne, avvenuta ieri sera in un’abitazione di via Fadda a Quartu Sant’Elena. L’uomo, un sessantenne, è stato trovato dai carabinieri all’interno dell’abitazione, nella quale viveva da solo. I militari hanno subito chiamato i soccorsi e uno dei medici legali del Policlinico di Monserrato: dai primi riscontri, sul corpo dell’uomo non è emerso nessun segno di violenza. Ma i carabinieri hanno notato alcuni particolari sul cadavere che fanno pensare a un gioco a sfondo erotico finito male. La vittima, infatti, è morta stroncata da un infarto, ma al momento del decesso potrebbe esserci stato qualcun altro con lui. Ecco perchè le indagini, coordinate dal capitano dei carabinieri di Quartu Raffaele Cossu, sono ancora in corso: una persona potrebbe infatti essersi allontanata in tutta fretta dalla casa. Sinora, le verifiche dei militari non hanno dato nessun esito. La procura ha disposto l’autopsia.