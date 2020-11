Quartu, lo storico abbraccio tra Delunas e Milia: “Graziano, ecco le chiavi del tuo ufficio da sindaco”

Quartu Sant’Elena, il sindaco uscente Stefano Delunas consegna chiavi dell’ufficio e bilancio al nuovo primo cittadino Graziano Milia. Conferenza stampa questo pomeriggio presso il palazzo comunale di via Eligio Porcu in cui Delunas ha augurato buon lavoro al neo eletto Milia. Un lungo discorso quello di Stefano Delunas che “consegna” ufficialmente la città per i prossimi 5 anni a Graziano Milia. “Mi complimento per la vittoria e gli auguro buon lavoro – spiega Delunas – consegno al nuovo sindaco il bilancio: lasciamo in eredità il lavoro svolto. Quartu è uscita dalla zona d’ombra, ora a Graziano il compito di ricalibrare la macchina organizzativa e fare in modo che il suo programma politico di rinascita possa correre”. Delunas consegna anche le chiavi dell’ufficio: “Queste ti accompagneranno per 5 anni”. Il bilancio del 2020 e anche quello triennale è chiuso in attivo e in equilibrio finanziario. “Questo è tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi anni in silenzio, quando tutti ci dicevano che non lavoravamo”.