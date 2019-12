Quartu, la super buca dove abitano due disabili: “Diteci come è possibile vivere così in via Liguria”. La rabbia di Valentino, il cittadino quartese che segnala le gravi difficoltà dei residenti in via Liguria a Quartu: “Qui abitano anche due disabili con gravi difficoltà motorie, uno immobilizzato in carrozzina: come si fa a lasciare il marciapiede così da oltre un anno? Nessuno ci ascolta e fa niente”, si lamenta il portavoce della protesta nella strada. E ora la palla passa all’amministrazione comunale quartese guidata dal sindaco Stefano Delunas.