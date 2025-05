Macchine distrutte ma fortunatamente nessun’altra grave conseguenza per due ragazzi di 22 e 23 anni coinvolti la notte scorsa in un incidente sul lungomare quartese, vicino all’Opera beach. Da accertare al momento le cause del sinistro, ma si pensa che l’impatto fra le due vetture sia stato dovuto ad una mancata precedenza.

I due ragazzi sono stati ricoverati in ospedale in codice giallo e sono stadi sottoposti, come da prassi, all’alcoltest. La polizia stradale si è occupata del rilievo di rito per ricostruire l’esatta dinamica dell’ incidente.