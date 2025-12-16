Il Consiglio comunale di Quartu Sant’Elena ha approvato il Bilancio di previsione 2026-2028 e l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione, confermando anche per quest’anno una gestione finanziaria improntata alla tempestività, alla stabilità e alla sostenibilità.

“Ringrazio i consiglieri per la sensibilità avuta nell’affrontare quest’ultimo Bilancio della Consiliatura – ha commentato durante la seduta il Sindaco Graziano Milia -. Ce l’abbiamo messa tutta, perché è nostro dovere e perché viviamo in tempi in cui abbiamo bisogno di fare anche più del dovuto. Non bisogna dare tutto per scontato; facciamo parte di un mondo che è in grave difficoltà, dove la democrazia è in difficoltà, come evidenzia anche la scarsa partecipazione al voto. Occorre quindi grande impegno e una testimonianza di comunità che consenta alle diverse sensibilità politiche di tenersi meno lontano possibile. C’è ancora molto da fare e pertanto continueremo a lavorare con determinazione e decisione, impegnandoci per completare tutte le attività avviate, che sono patrimonio comune di questo Consiglio. Ecco perché reputo doveroso ringraziare tutta l’Aula, augurando alla città che questo approccio prosegua anche per il futuro”.

La Giunta comunale ha adottato lo schema di bilancio il 27 novembre 2025, nel pieno rispetto delle scadenze ministeriali, consolidando una prassi virtuosa mantenuta costantemente nel quinquennio 2021–2025. Un risultato che consentirà all’Ente di rendere immediatamente operative le risorse già dai primi giorni del nuovo anno.

La manovra finanziaria complessiva ammonta a 160,9 milioni di euro per il 2026, 137,9 milioni per il 2027 e 124,1 milioni per il 2028, con risorse derivanti sia da entrate proprie sia da trasferimenti statali e regionali. Il bilancio garantisce il pieno equilibrio finanziario su tutto il triennio e la copertura integrale delle spese obbligatorie e dei servizi essenziali.

Sul fronte fiscale, l’Amministrazione conferma una linea di stabilità del carico tributario: IMU, Addizionale comunale IRPEF, TARI, Canone Unico Patrimoniale e Imposta di soggiorno mantengono le aliquote già in vigore nel 2025, evitando nuovi aggravi per cittadini e imprese. Tra le principali entrate tributarie si segnalano un gettito IMU pari a 9,75 milioni di euro, una previsione TARI di 14,5 milioni di euro, con incrementi compensati dalle detrazioni previste dalla normativa ARERA grazie al recupero dell’evasione, e un’Addizionale IRPEF pari a circa 7 milioni di euro, in crescita rispetto al triennio precedente.

In questo contesto si inserisce l’avvio del progetto InnovaQuartu, basato sul partenariato pubblico-privato, che affida in concessione la gestione delle principali entrate comunali e della sosta a pagamento, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza amministrativa, la capacità di riscossione e il contrasto all’evasione.

Il bilancio prevede una significativa stagione di investimenti pubblici, sostenuta da trasferimenti regionali e metropolitani, con interventi su patrimonio, impianti sportivi, cultura, viabilità e riqualificazione urbana, concentrati in particolare negli anni 2026 e 2027. Sono garantite tutte le spese per il personale, con una programmazione del turnover che assicura la sostituzione delle cessazioni previste nel triennio, così come la piena copertura dei servizi sociali, educativi e a domanda individuale.

Il Comune di Quartu Sant’Elena non risulta strutturalmente deficitario e registra un miglioramento significativo della capacità di riscossione, con indicatori finanziari che confermano l’affidabilità delle previsioni di entrata e una progressiva riduzione dell’indebitamento. Il Bilancio di previsione 2026–2028 conferma dunque una gestione finanziaria prudente, equilibrata e orientata allo sviluppo, in grado di garantire continuità amministrativa, qualità dei servizi e sostenibilità economica nel medio periodo.

“Anche quest’anno rispettiamo i tempi previsti dalla norma, una prassi consolidata durante questa Consiliatura – ha spiegato il ViceSindaco e Assessore al Bilancio Tore Sanna -. In questi anni il primo obiettivo è stato il risanamento e la solidità. Relativamente all’autonomia finanziaria arriviamo ora a sfiorare il 60%, un risultato straordinario che intendiamo confermare nel tempo, per poter proseguire nell’erogazione di servizi di qualità. Inoltre abbiamo garantito una stabilità di rapporto col contribuente, non aumentando le tariffe, perseguendo la logica del “Pagare tutti per pagare meno”. Abbiamo assunto 110 unità, a fronte di un totale di circa 300 dipendenti: un terzo delle risorse umane è quindi stato rinnovato in questo quinquennio, e possiamo già garantire il turnover almeno sino al 2028. Contestualmente abbiamo diminuito l’esigenza di esternalizzazione e incrementato gli investimenti pro-capite, ma anche ridotto drasticamente il debito e praticamente azzerato i giorni di ritardo nei pagamenti ai fornitori”.