Il Consiglio comunale ha approvato oggi la delibera di variazione di Bilancio per l’utilizzo dell’Avanzo di Amministrazione, sbloccando così 16 milioni di risorse, destinate ad alimentare il processo di rinascita della città di Quartu. Dalle strade alla cultura, dai servizi sociali all’ambiente, sono tanti i settori che potranno beneficiare degli investimenti programmati dall’Amministrazione. Nella seduta di oggi l’Aula di via Porcu ha ratificato quanto proposto dalla Giunta comunale, con votazione quasi unanime (2 astenuti e nessun contrario).

“La delibera di variazione approvata oggi consente un‘accelerazione su diversi interventi programmati negli anni – ha dichiarato durante la seduta di Consiglio il Sindaco Graziano Milia -. Sapevamo che avremmo dovuto aspettare, così come sappiamo che ci sono tantissime altre questioni, tanti altri provvedimenti da mettere in atto. Intanto però è importante sottolineare la grande capacità di spesa dimostrata, arrivando a utilizzare l’83% dell’Avanzo 2024, una cifra enorme. D’altronde i 16 milioni disponibili derivano da fattori virtuosi, quali il trasferimento di 6 milioni in giacenza, precedentemente depositati nei conti correnti postali della Tesoreria comunale, e una puntuale operazione di recupero dell’evasione tributaria, che ha sbloccato ulteriori 2.5 milioni”.

“Senza puntare il dito su nessuno, visti anche i problemi che ci sono stati durante le Amministrazioni precedenti, noi in questa Consiliatura stiamo facendo il lavoro di 15 anni – ha aggiunto il Primo Cittadino -. E tutto ciò nonostante ci avessero illuso che ci sarebbero state delle semplificazioni nelle procedure, che la burocrazia sarebbe stata limitata. Invece si sta verificando l’esatto contrario, con rallentamenti anche per questioni banali. In ogni caso sono convinto che questo Consiglio, nella sua interezza, con fatica e nonostante le difficoltà, continuerà a lavorare strenuamente per il bene di Quartu, portando risultati concreti come quello di oggi”.

L’Avanzo di Amministrazione permetterà un investimento di 2 milioni per l’adeguamento del capannone di Sa Serrixedda, che diventerà archivio comunale, ulteriori 500mila euro saranno destinati alla conclusione del teatro comunale in vista di un’ormai imminente apertura; 1.5 milioni verranno utilizzati per il rifacimento del Piano Terra e del Piano Primo del Palazzo Municipale, altri 760mila consentiranno di programmare la costruzione di nuovi loculi in cimitero. Molti milioni saranno destinati alla bitumazione delle strade e al rifacimento dei marciapiedi, riportando così decoro e sicurezza stradale. Quasi 1 milione sarà riservato ai Servizi sociali, a loro volta ripartiti tra housing, inclusione sociale e cofinanziamento per nuovi centri di aggregazione, mentre con 350mila euro verranno sostituiti i giochi ormai obsoleti dei parchi. Soldi anche per Palazzetto e palestra della scuola di via Monsignor Angioni, per la manutenzione straordinaria del Verde nel litorale e per un Parco Letterario in via Lussemburgo,nonché per le manifestazioni e gli eventi culturali.