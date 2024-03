Quartu, ecco la guida ai servizi per il cittadino: 2mila copie distribuite da chi prende il Reis

Uno strumento pratico, facile e veloce per conoscere tutti i servizi erogati dall’assessorato alle Politiche Sociali e Generazionali del Comune di Quartu Sant’Elena: la nuova guida ai servizi è stata presentata oggi presso il centro polifunzionale di via Zara alla presenza dell’assessore alle Politiche Sociali Marco Camboni, del personale dirigente e dei rappresentanti della commissione permanente competente per tema. “Quello che andiamo a presentare oggi rappresenta la sintesi di tutto il lavoro svolto in questi tre anni di consiliatura”, ha dichiarato l’assessore Camboni: “Un percorso che ci ha visto impegnati fin dall’inizio da un lato nel rafforzamento delle risorse umane da parte del Servizio Sociale professionale, dall’altro nel reperimento di luoghi fisici dove poter strutturare in maniera costante e continuativa quel contatto con gli utenti che spesso in passato è mancato. Non a caso – prosegue Camboni – oggi ci troviamo in uno di quei luoghi simbolicamente denominato “Servizi in Centro”. Ma avremmo potuto scegliere di incontrarci anche in piazza IV Novembre, dove recentemente ha aperto il polo aggregativo intergenerazionale, oppure sul litorale, in via Melibodes o in via Mar Caspio, dove sono stati dislocati altri servizi decentrati dell’amministrazione. La Guida ai servizi rappresenta il compendio finale di questa pluralità di offerta, che intende ulteriormente rafforzare la risposta al cittadino. La guida”, conclude l’assessore, “verrà distribuita qui ma anche in tutte le sedi istituzionali, nelle farmacie, negli ambulatori, nelle parrocchie in maniera capillare”. Altro aspetto sottolineato durante la conferenza stampa è il fatto che per la distribuzione della guida saranno utilizzati i fruitori del reddito di inclusione sociale, già al centro di una serie di attività di utilizzo all’interno dei progetti di comunità ideati dall’amministrazione comunale.

Al termine della presentazione è intervenuta per la parte politica anche la presidente della commissione di riferimento, Marina del Zompo: “Un grande lavoro da parte dei Servizi Sociali che restituisce vicinanza ai nostri cittadini. Abbiamo seguito con partecipazione ed interesse tutto questo percorso. A nome di tutta la commissione mi congratulo con l’ assessore Camboni e con la dirigente Lorena Cordeddu”. Stampata per ora in 2000 copie, cui si aggiungeranno presto nuove ristampe, la Guida si presenta sotto forma di agile quadernetto, in grado di aiutare gli utenti ad orientarsi nell’ampia offerta di oltre 50 servizi forniti dall’amministrazione comunale, con un approccio bidirezionale che mette al centro le esigenze dei potenziali fruitori: da un lato si forniscono informazioni utili sui servizi disponibili, sul pubblico a cui si rivolgono e sulle modalità di accesso, indicando uffici e contatti di riferimento. Dall’altro lato, lo strumento rappresenta un impegno da parte delle istituzioni a mantenere alti standard di qualità e di trasparenza, con l’obiettivo di un costante miglioramento.