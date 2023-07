Quartu, da covi della criminalità ad appartamenti per famiglie bisognose: svolta legalità in via Novaro

Utilizzata per scopi tutt’altro che legali, la palazzina di via Novaro 51 a Quartu presto finirà nella disponibilità del Comune per favorire l’housing sociale. La richiesta di presa in carico di quattro appartamenti è stata formulata dalla Giunta Milia all’agenzia nazionale che si occupa dei trasferimenti dei beni confiscati alla criminalità organizzata alle amministrazione comunali. Una volta ottenuto il sicuro ok, sarà il Consiglio comunale a certificare con il voto la nuova destinazione di decine di metri quadri: “Saranno appartamenti a prezzo calmierato, rivolti a famiglie che hanno particolari esigenze e che sono bisognose, a Quartu c’è una forte domanda di case ad affitti bassi”, afferma il vicesindaco Tore Sanna: “Faremo anche una gara aperta per trovare l’amministratore della palazzina che, poi, sarà chiamato ad affittare ogni singolo appartamento a prezzi assolutamente controllati. In questa prima fase contiamo, così, di aiutare quattro famiglie”. Ma la fame di alloggi è ovviamente molto più vasta. Intanto, però, la legalità consentirà, a qualche quartese, di avee un tetto sicuro.

“Tutta l’operazione, ovviamente e come da prassi, sarà seguita con la massima attenzione da parte degli uffici dell’assessorato comunale delle Politiche Sociali”.