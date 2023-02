Quartu, boccata d’ossigeno per 774 famiglie bisognose: “Sì al bonus per gli affitti”

Settecentosettantaquattro famiglie di Quartu avranno i contributi per pagare gli affitti. I documenti, esaminati dagli uffici della Politiche sociali, sono risultati regolari: si tratta di bisognosi con un Isee che non supera il tetto minimo richiesto per ottenere il bonus. A comunicarlo è lo stesso Comune, che ha stilato le graduatorie sia degli aventi diritto che degli esclusi: in 103 sono rimasti fuori perchè hanno presentato documenti incompleti, il loro reddito è superiore a quello previsto per ottenere gli aiuti o hanno indicato un’abitazione differente da quella nella quale vivono realmente. I sussidi arriveranno nelle prossime settimane e sono diversificati a seconda di vari parametri: sarà la stessa amministrazione comunale a comunicare come fare per ottenere i soldi.

Per gli esclusi rimane solo la possibilità del ricorso, entro il prossimo sei marzo. Per sperare di essere inseriti nella graduatoria bisognerà riportare i documenti corretti ed evitare anche di fare due richieste di aiuto.