Pula si tinge d’azzurro, il raduno della Nazionale al Forte Village

La FIGC ha scelto il Forte Village per il primo raduno della Nazionale di calcio. Massima sicurezza, relax, privacy e divertimento in famiglia, per dare la carica agli Azzurri, prima del ritiro a Coverciano in vista dell’Europeo.

La scelta non è stata assolutamente casuale: fin dalla scorsa stagione Forte Village si era distinto come il primo al mondo ad applicare le procedure sanitarie più avanzate in materia di COVID-19, che avevano reso possibile agli ospiti di poter trascorrere un soggiorno in libertà senza limitazioni, nel più totale rispetto della propria e altrui salute. Un protocollo definito nei minimi dettagli che per la stagione 2021 è stato ulteriormente rafforzato.

Qui la Nazionale potrà proseguire gli allenamenti giornalieri, grazie alle infrastrutture sportive d’eccellenza del Resort: un campo da calcio in erba e un Performance Centre con attrezzature gym di ultima generazione; e al tempo stesso un contesto naturale inimitabile nel quale condividere tutti i momenti liberi con le proprie famiglie.

Al Forte Village gli Azzurri e le loro famiglie potranno vivere giornate indimenticabili, ritrovandosi e recuperando quell’equilibrio fisico e mentale che negli ultimi mesi è stato messo a dura prova.

“Siamo estremamente orgogliosi di poter ospitare la nostra straordinaria squadra nazionale di calcio” ha dichiarato Lorenzo Giannuzzi, Amministratore Delegato e Direttore Generale Forte Village. “Il lavoro già intrapreso l’anno scorso ci ha permesso di essere il primo resort a poter offrire ai propri ospiti una vacanza sicura da vivere con la massima serenità. Ci auguriamo che tutta la Squadra e le famiglie potranno finalmente trascorrere qualche giorno insieme in assoluta sicurezza, tranquillità, relax e felicità”.