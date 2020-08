Pula: il 21 e 22 agosto Sergio Piras, Rox Cammellini e i Tanzler

Si anima il cuore di Pula, e sarà in festa nelle piazze e nei maggiori luoghi di attrazione con spettacoli di artisti locali, nazionali e internazionali. Si chiama Pula dimensione estate 2020 la manifestazione promossa dall’amministrazione Comunale, che si è avvalsa per l’organizzazione della collaborazione della Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo.

Dopo il successo delle notti di Ferragosto, arriva l’appuntamento del fine settimana del 21 e 22 agosto.

SERGIO PIRAS E ROX CAMMELLINI, 21 agosto Piazza del Popolo. Sergio Piras, storica voce dei Tamurita, sarà accompagnato dal violino di Rossella “Rox” Camellini. “The Other Side of Me” è il suo primo album da solista. Uno spettacolo live acustico emozionante e coinvolgente in cui vengono riproposte le cover più significative che hanno caratterizzato il suo percorso artistico.

TANZLER, 22 agosto Piazza del Popolo. Il loro repertorio è costituito dai grandi classici: Hendrix, The Beatles, Creedence Clearwater Revival, The Who, Lynard Skynard e tanti altri. E ancora rivisitazioni di pezzi dance anni ‘90 che vanno da Corona agli Ace of Base, senza dimenticare pezzi del Rock più moderno dei Blur, Foo Fighters, Puddle of Mudd, fino ad arrivare ai ritmi pop di ultima generazione firmati da Avicii e Lumineers, tra i tanti.