Pula accoglie la salma di Roberto Abis, stroncato da un malore nelle Filippine: domani i funerali. L’annuncio su Fb della sindaca Carla Medau: “Cari concittadini desidero informarvi che oggi Roberto Abis, nel suo ultimo viaggio, ha fatto rientro a Pula.

In questi giorni ciascuno di noi ha pregato per la sua anima buona, ha pianto amaramente e ha rivolto a lui pensieri di cordoglio, carichi di tristezza per aver perso un amico, un confidente, un figlio.