“Profumerie Douglas a rischio chiusura in Sardegna, 35 posti di lavoro sarebbero cancellati”

Se il piano di ristrutturazione annunciato dalla società Douglas andasse in porto cancellerebbe trentacinque posti di lavoro distribuiti nelle undici profumerie in Sardegna che rischiano la

chiusura: “Siamo molto preoccupati per il contesto economico locale già in grave difficoltà” ha detto la segretaria regionale Filcams Nella Milazzo sottolineando che “questa vertenza, che colpirà

soprattutto donne con famiglia e figli a carico, rischia di produrre ulteriore disagio sociale”.

Per questa ragione il sindacato si oppone alla ristrutturazione

paventata dalla Douglas a livello nazionale, che prevede la chiusura

di 128 punti vendita, fra i quali gli 11 in Sardegna, e di altri 29 di

cui al momento non si conosce la collocazione territoriale ma non è

escluso che possa riguardare altre profumerie nell’Isola.

La comunicazione è arrivata lo scorso 8 febbraio, quando i vertici

della società hanno incontrato i sindacati di categoria Filcams Cgil

Fisascat Cisl e Uiltucs Uil dando il via a un confronto ancora aperto

ma che registra già posizioni molto distanti. È il motivo che ha

portato le sigle a proclamare lo stato di agitazione in attesa di una

convocazione del ministero dello Sviluppo economico, con l’auspicio

che possa intervenire a difesa della continuità lavorativa e

aziendale.

Secondo la Filcams Cgil Sardegna, prima di parlare di chiusure

l’azienda dovrebbe presentare un piano industriale che salvaguardi

l’occupazione almeno fino alla fine della pandemia: “Per noi – spiega

la segretaria Nella Milazzo – ristrutturazione significa trovare

soluzioni che mettano in sicurezza la continuità occupazionale dentro

il quadro dello stato di crisi segnalato”.

Da qui l’appello affinché non vengano persi altri posti di lavoro

nell’Isola: “Non ce lo possiamo permettere – conclude Milazzo –

occorre fare di tutto per garantire l’occupazione, noi faremo tutto

ciò che è nelle nostre possibilità perché nessuno sia lasciato senza

tutele e senza prospettive, soprattutto in questo momento di emergenza

in cui il settore del commercio al dettaglio è in estrema crisi”.