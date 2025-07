In spiaggia con lo spid ma solo per praticità: si prenotano gli abbonamenti con l’identità digitale, per gli accessi giornalieri, invece, si può tranquillamente scegliere la modalità della registrazione con username e password.

E i posti concessi giornalmente? Sempre 600 per Punta Molentis. Niente di nuovo, insomma, la modalità è in vigore da tempo e, come assicura il responsabile Giagoni, “lo spid consente di verificare immediatamente se l’utente ha i requisiti necessari per acquistare l’abbonamento”.

Acqua cristallina e sabbia candida invidiata e ammirata che necessita di essere preservata. Non solo: contingentare gli accessi è utile anche per permettere agli avventori di usufruire dei luoghi senza sgomitare o litigare con il vicino di ombrellone per aggiudicarsi un metro di spiaggia dove stendere l’asciugamano.

In queste settimane, in particolar modo, il sold out è pressoché giornaliero: nonostante le norme in vigore e le restrizioni, chi ama la costa di Villasimius è propenso a metter mano al portafoglio e allo smartphone per aggiudicarsi il pass d’accesso e a rispettare le regole imposte. Dal “vietato fumare” in spiaggia al portare via i granelli di sabbia con i piedi nessuno deve sgarrare. “L’anno scorso abbiamo registrato 824 mila presenza e raccolto quintali di mozziconi dalla sabbia” ha spiegato il sindaco Dessì.

L’ordinanza è in vigore dal 1 giugno e comprende anche il kit apposito a disposizione dei bagnanti per spazzolare bene i piedi dalla sabbia prima di andar via.