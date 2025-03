Nel corso della serata di ieri 05 marzo 2025, a Ploaghe, i Carabinieri della locale Stazione, unitamente ai colleghi della Sezione Radiomobile di Sassari, della Stazione di Nulvi e della Squadra di Supporto Operativo di Cagliari, hanno arrestato in flagranza di reato un uomo poiché ritenuto responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale, minaccia aggravata, ubriachezza molesta, atti persecutori e porto di armi ed oggetti atti ad offendere.

In particolare i Carabinieri intervenivano in Ploaghe in quanto un uomo, in evidente stato di alterazione dovuta all’abuso di sostanze alcoliche, stava minacciando di morte il vicinodi casa, tanto da armarsi con una mannaia e successivamente anche di un coltello, entrambi di grosse dimensioni.

Nonostante i numerosi tentativi dei Carabinieri di riportare il soggetto alla calma

invitandolo a deporre le armi, l’uomo continuava nella sua condotta minacciosa, fino a

prendere una bombola di g.p.l. dalla propria abitazione posizionandola all’esterno

dell’ingresso del vicino. Nel medesimo frangente lo stesso iniziava a colpire con violenti

calci la porta del vicino con l’intento di forzarla e pertanto, al fine di evitare drammatiche

conseguenze, i Carabinieri utilizzavano il Taser in dotazione al fine di bloccare il soggetto e

fortunatamente nessuno riportava lesioni.