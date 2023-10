Pirri, un murale nell’area cani presso il parco dell’Ex Vetreria

Nell’area cani presso il parco dell’Ex Vetreria verrà realizzato il murale in ricordo di tutti gli amici a quattro zampe scomparsi: “In memoria di Kira e tutti i pelosetti di Pirri”, i fondi saranno raccolti con appositi contenitori che verranno posizionati in vari punti della città. A breve verrà concessa l’autorizzazione per la realizzazione dell’opera, una idea nata sui social dopo la recente scomparsa di Kira, un bellissimo esemplare diventato il simbolo dell’amore che lega i quattro zampe e gli esseri umani. Aveva sempre il frisbee in bocca, ben stretto, in attesa di giocare e guardava con tanto affetto il suo padrone Salvatore: tutti conoscevano Kira e dopo la sua morte, a causa di una malattia incurabile, in memoria di tutti i cani scomparsi è stato deciso di realizzare un dipinto proprio dove si ritrovano per correre, saltare e giocare. “Stiamo arrivando alle battute finali per la realizzazione del murale nell’aria cani presso la Vetreria in ricordo di tutti i nostri cari amici a quattro zampe scomparsi. A riguardo non essendoci un’associazione che ci possa aiutare per interagire con il comune e in particolar modo con l’assessorato al verde pubblico chiediamo a tutta la popolazione un piccolo aiuto per la realizzazione del dipinto. Rinunciando a un caffè per una donazione benefica. I punti dove metteremo i salvadanai saranno comunicati al più presto” ha spiegato Eugenio Pusceddu. L’adesione è stata massiccia, i cittadini ora attendo solo che vengano posizionati i contenitori per la raccolta dei fondi necessari al fine di contribuire attivamente per la realizzazione del murale.