Per l’omicidio di Cinzia si cercano anche i complici di Ragnedda: uccisa per il rifiuto di un rapporto sessuale?Sono le ultime ipotesi al vaglio degli inquirenti, con la ragazza che potrebbe essere morta per il no a una proposta dell’imprenditore. L’autopsia dovrà anche stabilire quanti siano stati i colpi di pistola, mentre Ragnedda dice: “Ho sbagliato a non andarmene”. Continuano a lavorare i carabinieri del Ris di Cagliari, alla ricerca di ogni singola traccia di sangue nella tenuta di Ragnedda, dove si è svolto l’incontro all’insegna di alcol e cocaina. Il corpo della donna spostato nella vigna, i goffi tentativi di fare sparire le tracce. L’uomo ha raccontato di essere stato minacciato con un coltello da Cinzia, e di essersi spaventato sino al punto di freddarla con la pistola. Ma chi può avere aiutato Ragnedda dopo il femminicidio? Si indaga, appunto, anche su questo particolare non certo secondario.