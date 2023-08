Pauroso incidente sulla Ss 125, auto con a bordo una famiglia si ribalta: bimbo sbalzato fuori

I vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti sulla Ss 125, all’incrocio col passaggio a livello della ferrovia a scartamento ridotto Tempio-Palau, per un incidente stradale. Per cause da accertare un’auto con all’interno una famiglia originaria del Senegal di quattro persone è uscita fuori strada, cappottandosi. Un bambino, a causa dell’impatto, è stato sbalzato fuori dall’auto ed è stato preso in carica dell’elisoccorso, mentre una bambina e i due genitori non sono in gravi condizioni.

La squadra ha messo in sicurezza l’autovettura e sta mantenendo le condizioni di sicurezza nell’area di soccorso. Sul posto anche due ambulanze del 118 e i carabinieri.