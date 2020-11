Paura ad Assemini per il fumo che esce da un negozio: ma è solo un sensore in tilt

Paura all’alba ad Assemini per quello che, agli occhi di molti, era sembrato un incendio in un negozio di via Sardegna.

Più di un residente ha visto uscire del fumo da oltre la serranda e ha subito chiamato i Vigili del fuoco. I pompieri sono arrivati con tre automezzi e, dopo aver forzato una porta ed essere entrati nell’attività commerciale, hanno constatato l’assenza di fiamme. Il fumo c’era, ma era quello artificiale sprigionato da un sensore antintrusione andato improvvisamente in tilt.

Un falso allarme, quindi, che ha portato più di un abitante di una palazzina a vivere, comunque, lunghi minuti di paura.