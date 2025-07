Diverse abitazioni sono state evacuate alla periferia della Maddalena, in località Moneta, su disposizione del sindaco Fabio Lai a causa di un incendio divampato a ridosso del centro abitato. Le fiamme, alimentate dal forte vento di maestrale, si sono sviluppate nei pressi del campo sportivo, in una zona particolarmente vicina alle case e di fronte all’isola di Caprera. Alle operazioni ha preso parte anche la capitaneria di porto, che ha soccorso alcune persone via mare, mettendo a disposizione motovedette per il trasferimento in sicurezza. Sul posto operano squadre del corpo forestale regionale, che stanno coordinando le operazioni di spegnimento. In volo l’elicottero Super Puma decollato dalla base operativa di Alà dei Sardi. È inoltre atteso l’intervento di un canadair partito da Olbia. Al momento non si segnalano feriti.

Fra le persone evacuate e messe in salvo, una ventina circa, anche un disabile in carrozzina.