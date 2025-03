Paura in una pizzeria di via Lamarmora a Dorgali. Un incendio è scoppiato improvvisamente all’interno del locale. Stando a quanto ricostruito, sembrerebbe che l’origine del rogo sia da ricondursi a un guasto elettrico. Di poco conto, fortunatamente, i danni: distrutta la friggitrice e qualche mobile. Tempestivo e preziosissimo l’intervento dei vigili del fuoco di Nuoro, che hanno arginato le fiamme in breve tempo. Nessuna persona è stata coinvolta.