Pass per spostarsi dalla Sardegna, ore decisive: dal 26 aprile ipotesi autocertificazione per gli spostamenti. Oggi il Comitato tecnico scientifico (Cts) si riunisce e tra gli argomenti all’ordine del giorno anche una delle novità più importanti annunciate dal premier Mario Draghi, come riporta il nostro giornale partner Quotidiano Nazionale: “Il pass che ci consentirà di muoverci anche tra le regioni arancioni e rosse. L’ipotesi che prende quota in queste ultime ore è quella che dal 26 aprile – in attesa che sia materialmente disponibile il nuovo pass (si pensa a una tessera magnetica) – ci si possa già spostare con l’autocertificazione”. Le regole ormai sono indicate: ci si può spostare o effettuando un tampone che accerti la positività, o avebdo effettuato la doppia dose del vaccino, o dichiarando di essere guariti dal Covid negli ultimi sei mesi.