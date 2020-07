Parchi più sicuri a Selargius: prorogato fino al giorno 31 agosto il servizio di vigilanza. In attesa che l’occhio elettronico della videosorveglianza entri in pieno regime, è in corso, infatti, l’aggiudicazione definitiva della gara per l’acquisizione del sistema di videosorveglianza, il Comune ha disposto sino alla fine di agosto che le aree verdi del territorio siano controllate dal personale autorizzato al fine di garantire la sicurezza ai propri cittadini. Non solo: sarà attivo anche un servizio di ronda nel quartiere di Su Planu sino a mezzanotte.

Nello specifico, nel parco Lineare e in quelli di Su Planu il servizio sarà garantito sino alle 22 mentre nell’area Sì e Boi sino alle 19,30.