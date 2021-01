Paolo Massenti vince a Guasila il 10° Everesting, la sfida estrema del ciclista sardo

Paolo Massenti conclude e vince a Guasila il 10° Everesting, la sfida estrema del ciclista sardo.

Il 2020 verrà ricordato sicuramente come l’anno in cui il coronavirus ha fermato lo sport, modificando atteggiamenti e stili di allenamento, ma anche come l’anno in cui gli sportivi da casa hanno dato prova di quanto sia forte la loro passione e la voglia di ripartire.

Anche in Sardegna sono stati ottenuti ottimi esempi e risultati, tra questi Paolo Massenti, ciclista che ha fatto parlare, e continua a farlo, per le sue imprese ciclistiche dentro e fuori casa. 39 anni, sanlurese di nascita, attualmente è Presidente della Asd Bike Tour 4 Mori associazione fondata a Guasila il paese in cui si è sposato e vive da un decennio. In questi ultimi anni ha corso come amatore sia su strada che in mountain bike ma anche nel ciclocross raccogliendo numerosi titoli regionali.

Negli ultimi anni però ha sviluppato una spiccata propensione ai trail e agli eventi endurance ed in particolare in una sfida ciclistica davvero massacrante nata nella lontana Australia e che, in questi ultimi anni, si è sviluppata anche in Europa: l’Everesting.

Questa sfida prevede di coprire l’ascesa positiva del Monte Everest pari ad 8.848 metri in sella alla propria bici ripetendo una salita o un segmento della stessa un numero volte tale da raggiungere questo traguardo, il tutto senza dormire e senza interruzioni se non per quelle strettamente legate ad alimentarsi o per i bisogni fisici.

I dati raccolti sono poi inviati in Australia dove vengono minuziosamente controllati dal team ufficiale e, dopo aver verificato che la prestazione sia stata effettuata rispettando le regole, viene omologata e si inseriscono nella hall fame di coloro che hanno portato a termine questa prestigiosa sfida.

Paolo Massenti è stato il primo atleta sardo nel 2019 a compiere con successo un Everesting, una sfida talmente dura che affascina ed entusiasma tantissimi ciclisti in tutto il mondo.

Nel 2020 Massenti compie questa sfida anche all’interno del proprio salotto di casa: registra, con la propria bici sui rulli, tramite la piattaforma di allenamento per ciclisti, addirittura 3 Everesting.

Alla riapertura, continua senza sosta, e, tra una gara ciclistica e l’altra, realizza ben altri 9 successi, e pochi giorni fa, nuovamente dal proprio salotto di casa per via delle nuove restrizioni, sempre sui rulli effettua, un nuovo Everesting il 10º.