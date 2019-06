Pabillonis, cade in casa per un malore e muore: anziano trovato dopo 3 giorni

Forse per un malore è caduto, ha sbattuto la testa ed è morto. I vicini che non avevano sue notizie da un po’ l’hanno trovato dopo 3 giorni. È successo a Pabillonis in un appartamento delle case popolari di via Napoli: vittima un pensionato 75enne. “Sono stati i vicini di casa a dare l’allarme”, racconta il sindaco Riccardo Sanna, “perché da diversi giorni non vedevano uscire, così siamo entrati in casa sua coi carabinieri e i volontari della protezione civile ed è stato riscontrato il decesso. È caduto, forse per malore e ha sbattuto la testa. La morte è avvenuta tre giorni fa. Il fratello, che viveva con lui, era fuori per lavoro da 10 giorni”.