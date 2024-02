Orrore a Cisterna di Latina, finanziere di 27 anni uccide la madre e la sorella dell’ex fidanzata

Duplice femminicidio a Cisterna di Latina. Secondo una prima ricostruzione un finanziere di 27 anni ha sparato alla mamma e alla sorella della sua ex fidanzata, uccidendole. Le vittime sono Nicoletta Zomparelli, 46 anni, e Reneé Amato, 19 anni, rispettivamente madre e sorella della sua ex fidanzata. La tragedia è avvenuta questo pomeriggio intorno alle 18 all’interno di un appartamento nel quartiere San Valentino. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo ha sfoderato la pistola di ordinanza per poi aprire il fuoco sulle due donne al culmine di una lite con la ex, Desyrée. La 22enne, miracolosamente, è scampata alla strage, salvandosi perchè si è rifugiata nel bagno dell’abitazione e resistendo sino a quando non sono intervenute le forze dell’ordine.

L’assassino è Cristian Sodano, militare delle Fiamme Gialle in servizio effettivo a Ostia. Le forze dell’ordine l’hanno rintracciato nella casa di un parente e portato in questura. La Procura di Latina ha aperto un’inchiesta per duplice omicidio, con il fascicolo affidato al sostituto procuratore Valerio De Luca.