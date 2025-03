Voci che circolano insistentemente da qualche ora attribuirebbero addirittura già un nome all’assassino di Marco Mameli, l’operaio di Ilbono di 22 anni ucciso con una coltellata sabato sera a Barisardo durante una sfilata di Carnevale. Le forze dell’ordine, grazie alle numerose testimonianze fornite da amici e passanti presenti al momento della tragedia, sarebbero sulle tracce di un altro giovanissimo di Arzana, sparito nel nulla subito l’aggressione. Stando sempre a quanto trapelato dalle testimonianze, l’omicida potrebbe essere una persona nota alla giovane vittima, con cui c’era già stata una discussione alcuni giorni prima. Poi, sabato sera, il dramma. Un litigio, come già raccontato, degenerato in quella coltellata fatale al petto. Insieme a Mameli c’era anche un amico, Andrea Contu, 26 anni, ferito ma fortunatamente in modo lieve e già dimesso dall’ospedale. Potrebbero essere quindi cruciali le prossime ore per dare un’identità all’autore di questo brutale omicidio.