Omicidio di Luca Mameli al Poetto di Quartu, svolta sulle indagini: fermati due sospettati

Omicidio al Poetto di Quartu. C’è la svolta sulle indagini. Due persone sono state fermate: sono sospettate di aver avuto una parte attiva nell’omicidio di Luca Mameli, 35enne di Capoterra, morto stamattina a causa di alcune coltellate che gli sono state inflitte davanti a un locale del lungomare. Tante oggi le persone ascoltate in via Amat come testimoni dalla polizia che sta indagando sull’omicidio

Luca Mameli è la vittima dell’accoltellamento avvenuto poco prima dell’alba al Poetto di Quartu, davanti al ristorante Aqua dell’Opera Beach. C’è stata una lite e all’improvviso, stando a quanto trapela durante una colluttazione, è spuntato fuori un coltello: Mameli è stato colpito al torace ed è stato trasportato al Brotzu in gravissime condizioni. Lì, all’ospedale, è morto in brevissimo tempo. Sul luogo del delitto, oltre alle ambulanze, sono piombati anche i poliziotti: le indagini per risalire all’assassino del trentacinquenne sono affidate alla squadra mobile.

(Ha collaborato Paolo Rapeanu)