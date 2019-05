Oliena, Piero Pelù cittadino onorario: “Sono ufficialmente cittadino olianese-barbaricino-sardo”

“Da oggi divento ufficialmente cittadino Olianese-Barbaricino-Sardo” è l’annuncio fatto ieri dal cantante Piero Pelù sul suo profilo facebook. In serata è stato ricevuto nell’aula consiliare del comune dove gli è stato consegnata dalle mani del sindaco Sebastiano Congiua “la pergamena in nome di quella amicizia e accoglienza che gli olianesi da sempre mettono in cima alla scala dei valori sui quali si basa la comunità.” Pelù aveva partecipato lo scorso settembre alle Cortes Apertas di Oliena restando stregando dalla comunità ai piedi del Corrasi e dalle sue tradizioni. Per consolidare questo rapporto, ieri gli è stato consegnato questo riconoscimento simbolico.

foto e video di Presidio turistico Oliena Galaveras

https://www.facebook.com/pg/presidioturisticooliena.galaveras/posts/?ref=page_internal