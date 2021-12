Occhibelli, il micino cagliaritano senza codina, aspetta una famiglia che lo accolga con amore

A OGGI NESSUNA RICHIESTA PER IL MICINO SENZA CODINA DI CAGLIARI.

CONDIVIDIAMO AFFINCHÉ TROVI UN’ ADOZIONE.

Vi presentiamo Occhibelli, ha 4 mesi e mezzo, è un micino dolcissimo che ha conosciuto tanta sofferenza, la perdita della mammina e anche della sua codina.

È un micino che ha bisogno di una famiglia per la vita, a breve verrà rimesso nel territorio se non si trova adozione, perché la volontaria si occupa di tanti micini come lui e non ha lo spazio per accogliere tutti.

Dovrà affrontare i pericoli che tutti conosciamo se non si trova una vita lontana dalla strada.

Aiutiamo Occhibelli, Mielino per noi di Radio Zampetta, a vivere una vita felice.

Info +39 347 122 1653

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20

Appuntamento con la parola dell’esperta la Dott.ssa Silvia Serra di Ussana il Martedì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20 il giovedì in replica nella stessa fascia oraria.

In streaming sulla pagina Facebook Casteddu online e radio zampetta sarda

#radiozampettasarda #castedduonline #sardegna #animali #adozioni #adottami #adozionidelcuore #cercocasa #gatto #gatti #gattini #instacat #catsintagram #gattogram #cani #cane #cagnolino

#canile #adozionicani #adozionigatti #adozionisardegna #caniegatti #catslove

#canesardegna #meticcio #meticcioèbello #dogsofinstagram #doglife #instadog #doglove