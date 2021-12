Dolianova, blitz dei carabinieri: in una casa disabitata spuntano 14 kg di droga e uno scooter rubato. Il 6 dicembre, nel primo pomeriggio, i Carabinieri della Compagnia di Dolianova durante un servizio di prevenzione generale nel territorio di competenza, hanno proceduto ad ispezionare un immobile disabitato, in palese stato di abbandono e di libero accesso, ubicato in quella via Soleminis. Con immensa sorpresa, all’interno dei vari locali e nel cortile di pertinenza dell’edificio hanno rinvenuto kg. 14 di sostanza stupefacente tipo marijuana, costituita da piante e inflorescenze essiccate, riposte in sacchi di plastica e scatole di cartone, gr. 120 di hashish suddivisi in n.2 panetti di cellophane, due flaconi in vetro da 80 ml ciascuno di olio di hashish, nonché un ciclomotore Piaggio Ape 50, risultato rubato nello scorso ottobre a Serdiana. Tutto quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro. Il ciclomotore è stato invece restituito al legittimo proprietario. Sono in corso le indagini finalizzate a stabilire la provenienza dello stupefacente e l’epoca dell’occultamento/trasporto in quei locali.