Nuovo gruppo politico a Capoterra: nasce “Sardegna al Centro 20Venti”

Capoterra – Nuovo gruppo consiliare costituito da Luigi Frau che abbandona “Sardegna 20” Venti per costituire “Sardegna al Centro 20venti” e richiesta di nomina della componente nella commissione pari opportunità ma il consigliere Corda non ci sta e sbotta: “È irregolare, la riconferma verbale effettuata nel consiglio comunale odierno necessitava secondo il regolamento di una nuova richiesta formale di nomina da parte del nuovo gruppo misto dove è confluito il consigliere di Sardegna al Centro 20venti”. Nuova grana da risolvere per gli amministratori di Capoterra, durante una delle ultime sedute del consiglio, la comunicazione di Frau è giunta nelle prime battute di un acceso incontro tra maggioranza e minoranza. A evidenziare una “anomalia” è il consigliere, PSI, Silvano Corda che invia una pec anche al presidente del consiglio per “far presente l’irregolarità”.

“Come potrà riscontrare dalle dichiarazioni, lette e poi consegnate alla Presidenza durante il la seduta del Consiglio comunale del 22 agosto 2023, il consigliere Frau si è dimesso in modo irrevocabile da capogruppo del gruppo Sardegna 20 Venti e ha costituito un nuovo gruppo consiliare denominato “Sardegna al Centro 20venti”.

Inoltre, in una seconda dichiarazione, ha dichiarato di rinunciare ad ogni e qualsiasi incarico ricevuto mediante votazione o nomina dalla maggioranza di cui fa parte e ritiene doveroso rimettere il mandato e i mandati ricevuti.

Per i motivi che ha illustrato durante il consiglio comunale ha comunicato di dimettersi da Presidente della commissione urbanistica e Presidente della commissione elettorale.

Subito dopo i consiglieri, appartenenti allo stesso gruppo Sardegna 20 Venti, hanno abbandonato gruppo determinando di fatto la decadenza automatica della rappresentante nella commissione delle pari opportunità espressione del gruppo Sardegna 20 Venti perché il gruppo non aveva più consiglieri comunali.

Il consigliere Frau costituendo un nuovo gruppo e non avendo optato per l’ingresso in altri gruppi esistenti, come prevede il nostro regolamento, potrà trovare collocazione di fatto solo nel gruppo misto creatosi di fatto per la situazione che si è creata. Invito all’ascolto dell’audio di quanto dichiarato in consiglio comunale dal consigliere Frau, inoltre, la verifica formale e legale da regolamento sulle nomine dei nuovi gruppi e di far pervenire copia delle dichiarazioni presentate alla Presidenza dal consigliere Frau”.