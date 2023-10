Dal Veneto a Cagliari per ritirare pacchi pieni di droga: maxi sequestro e pusher a Uta

I carabinieri di Nuoro hanno sequestrano un ingente quantitativo di eroina e cocaina e arrestato un 67 e un 63enne, residenti in Veneto, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, in concorso. L’operazione è stata possibile a seguito dello studio delle liste di imbarco da cui è stato rilevato che gli arrestati, dal mese di luglio, hanno effettuato numerosi viaggi dalla penisola, anche per brevissimi periodi, motivo per cui, ieri, è stato deciso di effettuare un servizio di pedinamento ed osservazione.

I militari hanno accertato che i due, sbarcati a Olbia, si sono diretti prima in alcune località della provincia di Sassari, per poi proseguire in provincia di Oristano ed infine a Cagliari, dove hanno ritirato un pacco presso uno spedizioniere locale. A quel punto, insospettiti del comportamento, i carabinieri hanno deciso di verificare quanto appena prelevato dalla coppia, trovando nella loro auto un pacco con ben 5,235 chili di eroina. Non solo: da ulteriori attività investigative sono stati sequestrati ulteriori 11,5 chili di cocaina che, sempre i due, avevano spedito tramite corriere. Lo stupefacente sequestrato, se immesso sul mercato, avrebbe fruttato un valore superiore al milione di euro. Gli arrestati, a disposizione dell’autorità giudiziaria, sono stati rinchiusi nel carcere di Uta.