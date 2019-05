Nuovi dirigenti al Cacip: Salvatore Mattana presidente, per gli imprenditori c’è Barbara Porru. All’Assemblea del Consorzio, composta dai sindaci dei Comuni di Assemini, Cagliari,Capoterra, Elmas, Sarroch, Sestu e Uta, dal rappresentante della Città Metropolitana di Cagliari e dal rappresentante degli Imprenditori hanno partecipato tutti i componenti che hanno eletto al ruolo di Presidente il sindaco di Sarroch, Salvatore Mattana, e quali componenti del Consiglio di Amministrazione il rappresentante del Comune di Cagliari ed il rappresentante del Comune di Capoterra, oltre al rappresentante della Città Metropolitana di Cagliari, Paolo Schirru, ed al rappresentante degli Imprenditori, Barbara Porru.

Il Cacip negli ultimi anni ha proceduto alla riorganizzazione della sua strutturaamministrativa, ed all’adeguamento degli atti alla normativa nazionale in coerenza alnuovo inquadramento come Consorzio di Enti Locali.

In questi anni si è evidenziata un’ottima situazione finanziaria con Bilanci che hannoevidenziato utili in netto incremento, così come il fatturato e la vendita dei lotti industriali i cui ricavi sono stati reinvestiti nelle attività del Consorzio.

Sono stati definiti favorevolmente contenziosi importanti, come quello per la delimitazione delle Aree Portuali e quello con la società Abbanoa per il trattamento delle acque dei Comuni Contermini.

Sono stati attuati, inoltre, una serie di interventi ed opere pubbliche e sono in fase di appalto, anche su delega regionale, numerose opere ed infrastrutture sulle aree industriali e sulla piattaforma ambientale per un ammontare di 90 milioni di euro e risultano programmate altre opere per circa 24 milioni di euro.