A Cagliari inizia il Ramadan, i musulmani: “Ci servono un grande cimitero e una nuova moschea”

“Abbiamo bisogno di un grande cimitero e anche di una nuova moschea”. Queste le richieste che arrivano dalla vasta comunità musulmana di Cagliari nel primo giorno del Ramadan, la festa religiosa che prevede un mese di digiuni e di preghiere. In via XX Settembre, da qualche mese, c’è un piccolo spazio per pregare, totalmente autofinanziato dai fedeli: “Qui sono circa una settantina, dobbiamo ancora farci conoscere”, spiega Rabiul Islam, 38enne che ha raccolto a suo tempo i fondi per aprire il luogo di culto e a capo dell’associazione islamica cagliaritana. Prima della serata di preghiere tutti hanno mangiato qualcosina, ma da qui ai prossimi trenta giorni dovrà prevalere, appunto, il digiuno. Ed è proprio Rabiul, che ben conosce le esigenze dei suoi “fratelli” e delle sue “sorelle”, ad avanzare due proposte-richieste: un cimitero grande per i musulmani e una nuova moschea.