Nuova sede del centro impiego a Quartu, i pendolari: “Perchè vogliono condannarci ai disagi?”

Centro impiego nel Comune di Dolianova, un servizio peraltro che sino ad un pò d’anni fa era garantito in paese anche alla nostra comunità, perché i disoccupati e gli utenti della nostra zona e paesi limitrofi possano essere invogliati ad iscriversi e seguire i Centri impiego e non trovarsi nella condizione di non poterli raggiungerli per via di sedi distanti, un po’ fuori mano dal centro abitato, e poco idoneo da raggiungere con i mezzi pubblici”.