Nicola Di Maggio a Radio Zampetta Sarda: “Ecco come ho soccorso un falco ferito”

OSPITE A RADIO ZAMPETTA SARDA I L VETERINARIO NICOLA DI MAGGIO CONVENZIONATO DEL SUD SARDEGNA HA EFFETTUATO IL PRIMO SOCCORSO DI UN FALCO FERITO.

UN NOSTRO COLLABORATORE DI RADIO ZAMPETTA, FABIO FISH IN COMPAGNIA DELLA MOGLIE HA RECUPERATO UN FALCO FERITO A GUASILA E

HA CHIESTO L’ INTERVENTO DEL VETERINARIO NICOLA DI MAGGIO.

“Un giorno festivo mi ha chiamato Fabio Fish perché a Guasila ha recuperato un falco ferito che non riusciva a volare e ad alimentarsi e con grande spirito civico lo ha recuperato e mi ha contattato per farmelo visitare.

Si pensa dopo indagini radiologiche che aveva avuto una frattura di vecchia data, molto probabilmente causata da un trauma dell’alta tensione, infatti in questo periodo i volatili vanno a sbattere sui cavi dell’alta tensione e chiaramente si creano queste fratture o addirittura necrosi causando anche la perdita dell’ala.

La sua fortuna è che ha trovato Fabio che lo ha recuperato, chiaramente era già un paio di giorni che non riusciva ad alimentarsi in maniera corretta, infatti stava per avere un principio di tossicosi perché stava mangiando cose non commestibili per i rapaci, ha veramente rischiato, se tardava di qualche ora o di qualche giorno sarebbe deceduto.

È un falco di media età, pian piano sta recuperando e la frattura è già consolidata.

Adesso il falco è ricoverato presso il centro di recupero Fauna Selvatica del sud Sardegna di Monastir dove il collega il Dott. Mandas sempre disponibile farà le cure per far recuperare il falco e poterlo liberare., sarebbe una bellissima fine.

Quando capitano situazioni di recupero di animali feriti appartenenti alla fauna selvatica, ogni provincia ha un Collega Convenzionato, bisogna telefonare ai numeri che sono stati dati a tutti i comuni,, alla Forestale, Polizia, Carabinieri.

Il Corpo della Forestale è molto attento a queste esigenze della fauna selvatica, il più delle volte sono molto impegnati in tanti interventi e si interfacciano col collega convenzionato, questo servizio si cerca di farlo funzionare al meglio.

Tutti i giorni ci capitano recuperi di animali della fauna selvatica, abbiamo numeri importanti, in sei mesi sono circa 120 nel sud Sardegna, sono tantissimi 80% sono volatili, il buon fine è ottimo, anche se alcune volte arrivano troppo tardi”.

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

Ricordate di seguirci su Radio Casteddu i nostri appuntamenti

Lunedì/ Mercoledì/ Venerdì alle 10.20 in replica alle 14.50 e 21.20