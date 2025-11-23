Neve ovunque in Sardegna, anche a Elmas, Assemini e Pirri: sul web si scatena l’ironia. Dove il soffice manto bianco non ha coperto case e strade, ci pensa l’umorismo dei meme a strappare sorrisi con immagini e video esileranti.

Paesaggi mozzafiato scolpiti da madre natura che, nel centro Sardegna, ha regalato abbondanti nevicate. Fieri e orgogliosi di questa magia bella da vedere e che richiama turisti da tutta l’isola, da Desulo ad Aritzo in questi giorni non si vedono altro che scorci innevati, sentieri e boschi accarezzati dalla neve: tutto bianco, insomma. Ma si sa, l’invidia è proprio una brutta bestia e se da un lato si strizza un occhio, dall’altro si arriccia poiché anche al sud dell’isola fa freddo, ma niente neve. Sarcasmo a parte, la burla prende il sopravvento e anima chi sta a casa e non può costruire pupazzi e tantomeno sciare: ecco così che spuntano nei gruppi social le immagini più divertenti dei luoghi simbolo di paesi e città imbiancati. A Pirri, addirittura, la bufera di neve coglie di sorpresa gli automobilisti in via Italia e ad Assemini anche la recente scritta installata nella rotatoria all’ingresso del centro abitato è interessata da una copiosa nevicata. Niente di più falso, ma una risata, per chi si imbatte nel meme, è assicurata.